Ваноли рассказал о встрече с Карпиным на сборах «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака»рассказал о впечатлениях от встречи с наставником сборной России Валерием Карпиным.

«Мне очень приятно приветствовать Валерия Карпина. Это не только главный тренер сборной, но и часть истории "Спартака". Он выигрывал с клубом титулы и кубки. История — это очень важно», — приводит слова Ваноли пресс-служба «Спартака».

Сегодня Карпин прибыл на сборы «Спартака» в Дубае (ОАЭ). Ранее специалист провёл встречу с футболистами «Зенита» на тренировочных сборах команды. На встрече не присутствовал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).