ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 14:30
    • Влахович хочет перейти в «Ювентус» на этой неделе
  • 14:17
    • Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»
  • 12:12
    • Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»
  • 10:45
    • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
    Все новости спорта

    «Ман Сити» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Трансферы
    Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Клуб заплатит за аргентинского футболиста около € 25 млн и отдаст в обратную аренду на полгода. Об этом информирует ESPN.

    Хулиан Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес

    Ранее сообщалось, что «горожане» предлагают за игрока € 16 млн, а «Ривер» хочет получить за футболиста не менее € 21 млн. Согласование личных условий контракта не будет проблемой.

    Английский клуб готов предложить игроку, который дебютировал в аргентинском клубе в октябре 2018-го, пятилетний контракт. Раньше игрока связывали с «Манчестер Юнайтед», однако переход в стан манкунианцев не состоялся из-за высокой суммы отступных игрока. Она составляют около € 25 млн.

    Альварес — лучший бомбардир чемпионата страны.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Камерун уверенно одолеет островитян?
  • Камерун — Коморские острова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Блэкберн» вернется на победный путь?
  • «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Как «Вегас» закончит выезд в Вашингтон?
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры