«Ман Сити» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Нападающий «Ривер Плейта»в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Клуб заплатит за аргентинского футболиста около € 25 млн и отдаст в обратную аренду на полгода. Об этом информирует ESPN.

Ранее сообщалось, что «горожане» предлагают за игрока € 16 млн, а «Ривер» хочет получить за футболиста не менее € 21 млн. Согласование личных условий контракта не будет проблемой.

Английский клуб готов предложить игроку, который дебютировал в аргентинском клубе в октябре 2018-го, пятилетний контракт. Раньше игрока связывали с «Манчестер Юнайтед», однако переход в стан манкунианцев не состоялся из-за высокой суммы отступных игрока. Она составляют около € 25 млн.

Альварес — лучший бомбардир чемпионата страны.