ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 14:30
    • Влахович хочет перейти в «Ювентус» на этой неделе
  • 14:17
    • Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»
  • 12:12
    • Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»
  • 10:45
    • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
    Все новости спорта

    Сергеев рассказал, как согласился на предложение «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Крылья Советов Зенит Трансферы
    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о переходе в команду из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт команды.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Раньше тоже были предложения, когда мы только вышли в Премьер-лигу, но я тогда подписал контракт с "Крыльями". А зимой пришло предложение от "Зенита". Все быстро получилось — мне позвонил агент, все рассказал. Тяжело было расставаться с Самарой, где я провел полтора года на хорошем уровне, но это жизнь, а футбольный век короток. Для меня это новый вызов, "Зенит" — большой клуб. Сейчас я до сих пор на связи с ребятами из Самары, и тепло, и грустно, можно так сказать.

    Позвонил агент. Я ехал в поезде домой, от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже? Он сказал, можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всем узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали. Потом приехал на медосмотр, вернулся обратно, переговоры проходили без моего участия. 10 января мне позвонили и сказали, что все отлично, надо ехать в Санкт-Петербург и подписывать контракт», — сказал Сергеев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Камерун уверенно одолеет островитян?
  • Камерун — Коморские острова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Блэкберн» вернется на победный путь?
  • «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Как «Вегас» закончит выезд в Вашингтон?
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры