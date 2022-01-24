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    Вратарь «Крыльев» Ломаев рассказал об интересе «Спартака»

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    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как узнал об интересе московского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

    Иван Ломаев
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    Иван Ломаев

    «Как узнал про интерес "Спартака"? Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Говорил ли что-то агент про "Спартак"? Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом. Не знал, что Зарема писала про меня как про таланта, который прошёл мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.

    Сейчас хорошее время уйти из "Крыльев"? Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Нас обожает город — за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьёмся за победу. Отношения в коллективе — супер. Хотим ещё пошуметь нашей бандой», — сказал Ломаев.

    23-летний Ломаев в нынешнем сезоне принял участие во всех 18 матчах РПЛ, в которых пропустил 18 голов и семь раз сыграл «на ноль».

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