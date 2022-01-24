Вратарь «Крыльев» Ломаев рассказал об интересе «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов»рассказал, как узнал об интересе московского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

«Как узнал про интерес "Спартака"? Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Говорил ли что-то агент про "Спартак"? Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом. Не знал, что Зарема писала про меня как про таланта, который прошёл мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.

Сейчас хорошее время уйти из "Крыльев"? Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Нас обожает город — за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьёмся за победу. Отношения в коллективе — супер. Хотим ещё пошуметь нашей бандой», — сказал Ломаев.

23-летний Ломаев в нынешнем сезоне принял участие во всех 18 матчах РПЛ, в которых пропустил 18 голов и семь раз сыграл «на ноль».