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    Гвинея — Гамбия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.01.2022 в 19:00 начнется матч в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу Гвинея — Гамбия

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    Гвинея и Гамбия начнут матч в 19:00 в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу, 24.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Гвинея» — «Гамбия» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гвинея» — «Гамбия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гвинея»).

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