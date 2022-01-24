Аллегри: Ничья с «Миланом» — справедливый результат

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча Серии А с «Миланом» (0:0).

«Это была хорошая игра. В случае поражения мы отстали бы от "Милана" на 10 очков, это было бы очень плохо. Нам нужно быть немного спокойнее и сконцентрированнее в последней трети матча. Мы торопимся и ошибаемся при решающих касаниях. Это была тяжелая игра с жесткими стыками, ничья — справедливый результат.

Я доволен, потому что ребята все больше играют как команда, понимая, все лучше понимают, когда нужно контролировать мяч в оборонительных и атакующих фазах. Игроки стали более уверенными в себе, потому что мы сыграли на ноль в восьми из последних 12 матчей, и это хороший сигнал.

Может быть, нужно посадить Ландуччи на скамейку запасных? Мы никогда не забиваем четыре гола, когда я там! Возможно, проблема во мне», — цитирует Аллегри DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» набрал 42 очка и идет пятым.