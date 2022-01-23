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    Специя — Сампдория. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.01.2022 в 17:00 начнется матч в итальянской Серии А Специя — Сампдория

    Футбол Серия A Специя Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Специя и Сампдория начнут матч в 17:00 в итальянской Серии А, 23.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Специя» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Специя» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.79.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Специя»).

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