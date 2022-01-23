начнут матч в 17:30 в чемпионате Германии по футболу, 23.01.2022.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «РБ Лейпциг»).

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