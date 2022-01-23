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    Орлов: Сутормин и Ерохин футболисты для РПЛ, но не для Лиги чемпионов

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Алексей Сутормин и Александр Ерохин не дотягивают до уровня «Зенита».

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Последний случай, когда смотрел на футболиста и понять не мог — как он оказался в "Зените"? Сутормин.

    Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в "Зенит". А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

    Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом...

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    • Футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Иногда в таких ситуациях мажет, что за голову хватаешься», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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