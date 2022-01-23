Орлов: Сутормин и Ерохин футболисты для РПЛ, но не для Лиги чемпионов

Известный комментаторсчитает, чтоне дотягивают до уровня

«Последний случай, когда смотрел на футболиста и понять не мог — как он оказался в "Зените"? Сутормин.

Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в "Зенит". А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом...

Футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Иногда в таких ситуациях мажет, что за голову хватаешься», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».