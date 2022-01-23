ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»Победа над «Вест Хэмом» продемонстрировала медленный, но все же прогресс «МЮ»
  • 17:36
    • «Зенит» установил сумму, которую хочет получить от «Байера» за Азмуна
  • 13:52
    • Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»
  • 13:40
    • Миранчук получил травму в матче с «Лацио»
  • 13:25
    • Монфис второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open
  • 12:43
    • Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open
    Все новости спорта

    Монпелье — Монако. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.01.2022 в 19:05 начнется матч во французской Лиге 1 Монпелье — Монако

    Футбол Лига 1 Монпелье Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Монпелье и Монако начнут матч в 19:05 во французской Лиге 1, 23.01.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Монако» — «Монпелье» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монпелье — Монако.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится лондонское дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
  • «Милан» проиграет «Ювентусу» на «Сан-Сиро»?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Бавария» забьет «Герте» больше трех мячей?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.17
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 19:30
    •  3.68
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швентек — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры