начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 23.01.2022.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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