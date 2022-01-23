начнут матч в 14:30 в итальянской Серии А, 23.01.2022.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Кальяри» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Фиорентина»).

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