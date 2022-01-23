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    Каттани: Игнатов — один из самых многообещающих игроков России

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    Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал продление контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым.

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    Ранее 21-летний полузащитник продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года.

    «Игнатов — один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно.

    Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду», — приводит слова функционера пресс-служба красно-белых.

    Добавим, что Игнатов — выпускник Академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова.

    Он дебютировал за основной состав в сентябре 2018 года и с тех пор он провел 38 матчей, 22 из которых — в текущем сезоне, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами.

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