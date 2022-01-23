В 19:30 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Челси» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.68 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Тоттенхэм.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам