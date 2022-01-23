Последний матч между собой: «Габон» — «Буркина-Фасо» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Буркина-Фасо» — «Габон». Коэффициент ставки — 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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