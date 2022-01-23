В 17:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Арсенал Лондон» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 2.06 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бёрнли»).

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