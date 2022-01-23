Последний матч между собой: «Труа» — «Анже» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анже» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Анже»).
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