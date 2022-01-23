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    Алавес — Барселона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.01.2022 в 23:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Алавес — Барселона

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    В 23:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Алавес — Барселона в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Алавес» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алавес — Барселона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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