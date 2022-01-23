В 23:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Алавес» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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