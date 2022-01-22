начнут матч в 16:00 в турецской футбольной Суперлиге, 22.01.2022.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Сивасспор» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сивасспор» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фенербахче»).

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