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    Шварц допускает, что футбол «Спартака» при Ваноли будет напоминать команды Конте

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц предположил, каким будет стиль игры «Спартака» при новом главном тренере Паоло Ваноли.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Ваноли был назначен главным тренером «Спартака» в декабря 2021 года. Ранее он работал в тренерском штабе нынешнего наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте в нескольких командах.

    «Мы понимаем, что Ваноли работал в штабе Антонио Конте, поэтому можем сделать предположение, что "Спартак" будет проповедовать схожую философию игры, что и команды Конте.

    Но это то, что мы можем предполагать сейчас. Более точную картину дадут их ближайшие товарищеские матчи», — сказал Шварц «Матч ТВ».

    «Спартак» располагается на 9-м месте в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 23 очка в 19 турах.

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