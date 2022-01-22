Шварц допускает, что футбол «Спартака» при Ваноли будет напоминать команды Конте

Главный тренер «Динамо»предположил, каким будет стиль игрыпри новом главном тренере

Ваноли был назначен главным тренером «Спартака» в декабря 2021 года. Ранее он работал в тренерском штабе нынешнего наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте в нескольких командах.

«Мы понимаем, что Ваноли работал в штабе Антонио Конте, поэтому можем сделать предположение, что "Спартак" будет проповедовать схожую философию игры, что и команды Конте.

Но это то, что мы можем предполагать сейчас. Более точную картину дадут их ближайшие товарищеские матчи», — сказал Шварц «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 9-м месте в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 23 очка в 19 турах.