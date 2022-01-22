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    Николсон о «Спартаке»: Это отличная возможность показать себя на более высоком уровне

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    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как проходит адаптация в команде.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «Игроки и персонал очень добры ко мне, и я благодарен за это. Я привыкаю к новой для себя тактике. Но она не то чтобы сильно отличается, поэтому осваиваться проще. Больше болтаем с Хендриксом, Ларссоном, Квинси и Мозесом. Не только с ними, но все имена я еще не запомнил, это не так просто. Скоро выучу всех.

    Когда я узнал об интересе "Спартака", то вспомнил, что видел эту команду в Лиге Европы. А я в Лиге Европы никогда не играл. Только в квалификации, но не в группе. И тогда стал подробнее изучать информацию о клубе. А потом смотрю: "Ого, 'Спартак' обошел 'Лестер' и 'Наполи'!" Тогда я решил, что переход в "Спартак" — это отличная возможность стать еще сильнее, показать себя на более высоком уровне», — рассказал Николсон в интервью клубному каналу на YouTube.

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