Семак рассказал о состоянии здоровья Ракицкого, Кержакова и Караваева

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии здоровья футболистов, пропустивших товарищеский матч с «Ботевом» (2:2). Об этом сообщает «Чемпионат»

«Посмотрим, сыграют ли в следующем матче футболисты, отсутствовавшие сегодня. Кто-то может сыграть. Барриос сегодня ночью улетает в расположение сборной, поэтому в следующем матче не сможет нам помочь. Что касается тех, кто начал тренироваться, — посмотрим. И Ракицкий, и Кержаков, и Караваев потихонечку работают. Может, кто-то из тех, кто сегодня отсутствовал, к нам присоединится.

С Карпиным обменялись парой фраз и до матча, и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно при нашем расписании. Думаю, ещё с ним пообщаемся. Поговорить более детально сейчас не было времени. С кем будет общаться? Думаю, с кандидатами в сборную. Вряд ли он с Барриосом и Дугласом хочет поговорить. Будет ли в этом списке Дзюба? Это у Карпина надо спросить», — сказал Семак.