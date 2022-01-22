«Арсенал» и Артета ведут переговоры о новом контракте

Главный тренер «Арсенала»в ближайшее время может продлить контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство лондонцев готовит для специалиста новое двухлетнее соглашение. «Арсенал» желает обезопасить себя на тот случай, если «Манчестер Сити» вдруг захочет переманить Артету.

Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии. В декабре 2019 года Артета возглавил «Арсенал».