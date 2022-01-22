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    «Арсенал» и Артета ведут переговоры о новом контракте

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может продлить контракт, сообщает пресс-служба клуба.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Руководство лондонцев готовит для специалиста новое двухлетнее соглашение. «Арсенал» желает обезопасить себя на тот случай, если «Манчестер Сити» вдруг захочет переманить Артету.

    Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.

    Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии. В декабре 2019 года Артета возглавил «Арсенал».

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