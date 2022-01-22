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    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2022 в 18:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

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    Манчестер Юнайтед и Вест Хэм начнут матч в 18:00 в чемпионате Англии по футболу, 22.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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