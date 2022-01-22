начнут матч в 18:00 в чемпионате Англии по футболу, 22.01.2022.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.75 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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