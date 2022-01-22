«Локомотив» сыграл вничью с «Яблонцем»

Московскийсыграл вничью с чешским(1:1) в товарищеском матче на сборах в Испании.

В составе «Локо» мяч забил новобранец столичной команды Ян Кухта.

В текущем сезоне Кухта провёл за «Славию» 26 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.