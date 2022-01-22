«Локомотив» сыграл вничью с «Яблонцем»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе «Локо» мяч забил новобранец столичной команды Ян Кухта.
В текущем сезоне Кухта провёл за «Славию» 26 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.
Товарищеские матчи. Клубы
«Яблонец» — «Локомотив» — 1:1 (0:1)
Голы: Кухта, 32 (0:1). Сильны, 62 (1:1)«Локомотив»: Худяков (Савин, 46), Едвай (Рыбус, 46), Ненахов (Живоглядов, 46), Мампаси (Пабло, 46), Баринов (Жемалетдинов, 46), Рыбчинский (Черный, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Петров (Борисенко, 46. Хлынов, 79), Бабкин (Бека Бека, 46), Керк (Камано, 46), Кухта (Изидор, 46)Предупреждения: Керк, 19. Мампаси, 41. Рыбус, 80