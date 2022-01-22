Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Лидс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.32.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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