В 23:00 22.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Марсель» — «Ланс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.75.

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