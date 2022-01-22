Последний матч между собой: «Марсель» — «Ланс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.75.
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