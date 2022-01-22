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    Лацио — Аталанта. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2022 в 22:45 начнется матч в Серии А Лацио — Аталанта

    Футбол Серия A Лацио Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Лацио и Аталанта начнут матч в 22:45 в Серии А, 22.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Лацио» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

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