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    Кухта отличился в дебютном матче за «Локомотив»

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    Нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта открыл счёт в товарищеском матче с командой «Яблонец». Чешский форвард отличился на 32-й минуте игры, забив свой первый гол в составе московской команды.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    Соглашение между «Локомотивом» и Кухтой рассчитано на четыре с половиной года. Форвард взял московском клубе номер 9.

    25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

    В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций.

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