В 17:30 22.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хоффенхайм»).

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