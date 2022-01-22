начнут матч в 17:30 в немецкой Бундеслиге, 22.01.2022.

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Фрайбург» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фрайбург» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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