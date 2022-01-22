Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Чарльтон Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Чарльтон Атлетик»).
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