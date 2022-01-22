В 18:00 22.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Чарльтон Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Чарльтон Атлетик»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чарльтон Атлетик — Флитвуд Таун.

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