начнут матч в 23:00 в Ла Лиге, 22.01.2022.

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Атлетико» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 3.52 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетико»).

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