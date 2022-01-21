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    Верона — Болонья. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.01.2022 в 22:45 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Верона — Болонья

    Футбол Серия A Верона Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 21.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Верона — Болонья в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Верона» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Верона»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Верона — Болонья.

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