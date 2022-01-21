В 22:45 21.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Болонья» — «Верона» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Верона»).

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