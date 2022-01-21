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    Ари: Клубы из России звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет

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    Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал о переговорах с российскими командами, сообщает «СЭ».

    Ари
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    Ари

    Ранее 36-летний Ари сообщил, что хотел бы вернуться в чемпионат России. Летом 2018 года бразильский нападающий получил гражданство России.

    «Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях. Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны. По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

    Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд, то у меня есть клуб "Атлетико" в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.» — сказал Ари.

    Ари с 2010 по 2021 год играл за российские клубы — «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За это время футболист женился на россиянке и вызывался в сборную России в 2018 году. Сейчас нападающий уже полгода находится в Бразилии без команды.

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