Шварц: Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив «Динамо»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал победу над(12:0) и дебют

Два мяча с пенальти забил Смолов, также по дублю оформили Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Андрей Мазурин. По разу отличились Кирилл Жуковский, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин (с пенальти).

«Серьезно подошли к игре, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом.

Хочу отметить хороший старт этого года. Ребята здорово сыграли в обоих таймах, подошли к делу сконцентрированно и серьёзно. Важно, что мы показали быстрый футбол.

Федор Смолов на протяжении всех 10 дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.

Молодые футболисты, которые впервые поехали с главной командой тоже здорово работали на протяжении всего сбора. Для них еще в новинку те нагрузки, которые мы даем на занятиях, но они правильно подходят к тренировочному процессу. Мы очень рады, что им тоже удалось отличиться.

На второй тайм с капитанской повязкой вышел Фабиан Бальбуэна. Он у нас находится в капитанском совете. Это очень опытный игрок и настоящий лидер, поэтому мы решили доверить ему капитанскую повязку.

В первую очередь стоит отметить, что ребята очень хорошо занимались в отпуске. Мы были довольны тем, в каком состоянии они вернулись из него.

Мы провели плодотворный сбор, занимались игрой в обороне, проводили тактические занятия. Считаю, что мы готовы к следующим шагам», — сказал тренер в интервью пресс-службе клуба.

21 января, «Динамо» завершит сборы и вылетит в Москву. Второй и третий сборы бело-голубых пройдут в Турции.