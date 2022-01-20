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    Шварц: Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над командой Вооруженных сил Катара (12:0) и дебют Федора Смолова.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Два мяча с пенальти забил Смолов, также по дублю оформили Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Андрей Мазурин. По разу отличились Кирилл Жуковский, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин (с пенальти).

    «Серьезно подошли к игре, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом.

    Хочу отметить хороший старт этого года. Ребята здорово сыграли в обоих таймах, подошли к делу сконцентрированно и серьёзно. Важно, что мы показали быстрый футбол.

    Федор Смолов на протяжении всех 10 дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться.

    Молодые футболисты, которые впервые поехали с главной командой тоже здорово работали на протяжении всего сбора. Для них еще в новинку те нагрузки, которые мы даем на занятиях, но они правильно подходят к тренировочному процессу. Мы очень рады, что им тоже удалось отличиться.

    На второй тайм с капитанской повязкой вышел Фабиан Бальбуэна. Он у нас находится в капитанском совете. Это очень опытный игрок и настоящий лидер, поэтому мы решили доверить ему капитанскую повязку.

    В первую очередь стоит отметить, что ребята очень хорошо занимались в отпуске. Мы были довольны тем, в каком состоянии они вернулись из него.

    Мы провели плодотворный сбор, занимались игрой в обороне, проводили тактические занятия. Считаю, что мы готовы к следующим шагам», — сказал тренер в интервью пресс-службе клуба.

    21 января, «Динамо» завершит сборы и вылетит в Москву. Второй и третий сборы бело-голубых пройдут в Турции.

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