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    Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2022 в 19:00 начнется матч в группе E футбольного кубка Африки-2021 Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея начнут матч в 19:00 в группе E футбольного кубка Африки-2021, 20.01.2022.

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    В турнирной таблице «Сьерра-Леоне» занимает 3 место с 2 очками, «Экваториальная Гвинея» — 2 место с 3 очками.

    Последний матч между собой: «Сьерра-Леоне» — «Экваториальная Гвинея» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сьерра-Леоне» — «Экваториальная Гвинея». Коэффициент ставки — 2.20.
    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Экваториальная Гвинея»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сьерра-Леоне» — «Экваториальная Гвинея».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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