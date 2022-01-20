В турнирной таблице «Сьерра-Леоне» занимает 3 место с 2 очками, «Экваториальная Гвинея» — 2 место с 3 очками.
Последний матч между собой: «Сьерра-Леоне» — «Экваториальная Гвинея» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сьерра-Леоне» — «Экваториальная Гвинея». Коэффициент ставки — 2.20.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Экваториальная Гвинея»).
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