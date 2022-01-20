Последний матч между собой: «Рома» — «Лечче» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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