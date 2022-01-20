ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 18:00
    • РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов
    Все новости спорта

    Мали — Мавритания. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2022 в 22:00 начнется матч в группе F футбольного кубка Африки-2021 Мали — Мавритания

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    Мали и Мавритания начнут матч в 22:00 в группе F футбольного кубка Африки-2021, 20.01.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Мали» — «Мавритания» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мали» — «Мавритания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.
    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мали» — «Мавритания».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Реал» обыграть «Эльче» в Кубке Испании?
  • «Эльче» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры