В турнирной таблице «Кот-д Ивуар» занимает 1 место с 4 очками, «Алжир» — 4 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «Кот-д Ивуар» — «Алжир» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «Алжир». Коэффициент ставки — 3.25.
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