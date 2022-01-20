начнут матч в 19:00 в группе E футбольного кубка Африки-2021, 20.01.2022.

В турнирной таблице «Кот-д Ивуар» занимает 1 место с 4 очками, «Алжир» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Кот-д Ивуар» — «Алжир» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «Алжир». Коэффициент ставки — 3.25 .

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