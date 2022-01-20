Калиниченко призвал Федуна продать «Спартак»

Бывший футболист «Спартака»считает, что будет лучше, еслипродаст клуб.

«Моя позиция не изменилась. Больше скажу, она крепнет. Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в "Спартаке" людьми, у меня эта просьба только крепнет. Не только потому, что это нужно "Спартаку", это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.

Так дальше уже невозможно. Нет, возможно, конечно, есть первая лига, но, имея такие возможности, так распоряжаться [клубом], как нынешнее руководство... Это не преступление, просто некачественное распределение внутренних ресурсов.

Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть одно чемпионство. Как-то это неправильно, не один я это понимаю», — сказал Калиниченко в интервью Глебу Чернявскому.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.