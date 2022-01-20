начнут матч в 21:00 в чемпионате Испании по футболу, 20.01.2022.

Последний матч между собой: «Гранада» — «Хетафе» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Гранада». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хетафе»).

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