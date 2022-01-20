начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 20.01.2022.

Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Галатасарай» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Касымпаша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Галатасарай»).

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