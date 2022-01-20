Последний матч между собой: «Атлетик» — «Барселона» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Барселона»).
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