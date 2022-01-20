В 22:45 20.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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