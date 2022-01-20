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    Арсенал Лондон — Ливерпуль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2022 в 22:45 начнется матч в кубке Лиги Англии Арсенал Лондон — Ливерпуль

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    В 22:45 20.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Арсенал Лондон — Ливерпуль в кубке Лиги Англии.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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