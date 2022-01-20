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    Аланьяспор — Хатайспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2022 в 17:00 начнется матч в Суперлиге Турции Аланьяспор — Хатайспор

    Футбол
    В 17:00 20.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аланьяспор — Хатайспор в Суперлиге Турции.

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    Последний матч между собой: «Хатайспор» — «Аланьяспор» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аланьяспор»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аланьяспор — Хатайспор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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