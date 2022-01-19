«Зенит» — «Эмирейтс»: счет матча 3:0, обзор голов

Петербургскийодержал победу над(3:0) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Счет в матче открыл на 18-й минуте бразилец Клаудиньо, а во втором тайме дубль оформил полузащитник Александр Ерохин, поразивший ворота соперника на 50-й и 56-й минутах.

Товарищеский матч «Зенит» (Россия) — «Эмирейтс» (ОАЭ) — 3:0 (1:0) Голы: Клаудиньо, 18 (1:0). Ерохин, 50 (2:0). Ерохин, 56 (3:0)«Зенит»: Одоевский (Бязров, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Хотулев, Ловрен (Круговой, 46), Сутормин (Ким, 68), Клаудиньо (Барриос, 46), Кравцов (Мостовой, 46), Оздоев (Саусь, 46), Ким (Кузяев, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46)

Следующий контрольный матч на сборе в ОАЭ «Зенит» проведет 22 января. Соперником будет болгарский «Ботев».