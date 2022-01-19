Ризеспор — Антальяспор смотреть онлайн

начнут матч в 17:00 в чемпионате Турции по футболу, 19.01.2022.

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Ризеспор» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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