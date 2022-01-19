РБ Лейпциг — Ганза: прямая трансляция, составы, новости, видео, онлайн

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ганза» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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