РБ Лейпциг — Ганза: прямая трансляция, составы, новости, видео, онлайн

В 20:30 19.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ганза» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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