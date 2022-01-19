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    Левандовский: Я не сделал Месси ничего плохого, чтобы он обижался на меня

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский прокомментировал решение форварда ПСЖ Лионеля Месси не включать его в тройку лучших нападающих по итогам 2021 года.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В голосавании ФИФА аргентинец поставил на первое место своего одноклубника Неймара, на второе — еще одного представителя «ПСЖ» Килиана Мбаппе, на третье — форварда «Реала» Карима Бензема.

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    • «Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения "Золотого мяча", это были приятные слова, было приятно услышать их от него.

    Вопрос о выборе надо задавать Лионелю. Я не сделал ничего плохого, из-за чего он мог бы обижаться на меня, кроме, может, каких-либо спортивных вещей.

    Это был его выбор, я должен его уважать», — сказал Левандовски Goal.

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    • Поляк также высказался о том, что не получил «Золотой мяч»-2021, который достался Лионелю Месси.

    «У каждой награды свои правила вручения. Для меня всегда важнее, когда выбирают игроки и тренеры. Я ценю это больше, чем когда [в голосовании] нет ни игроков, ни тренеров», — сказал он.

    Левандовски выиграл приз The Best от ФИФА, где победителя выбирают совместным голосованием капитанов сборных, тренеров сборных, журналистов и болельщиков.

    В жюри «Золотого мяча» входят журналисты разных стран.

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